Лев в квартире и судьба «башни смерти»: Прикамье за неделю

Пермь, , 20:43 — REGNUM В Пермском крае неделя (21−26 января) началась с ЧП и кадрового решения на уровне краевого правительства. Среди недели обсуждали визит обсуждали визит в Пермь заместителя министра внутренних дел России Виталия Шулики, а под занавес рабочей недели много шума возникло вокруг объявления жены пермского депутата о том, что она обзавелась львёнком и предлагает его для игр и фотосессий. Об этих и других обсуждаемых событиях и происшествиях в обзоре ИА REGNUM.

Отставки в правительстве

Утро 22 января началось с отставок в краевом правительстве. Губернатор Максим Решетников заявил о том, что уволены заместитель правительства региона, министр территориального развития Роман Кокшаров, а также министр территориальной безопасности Андрей Ковтун. Оба отправлены в отставку с формулировкой «по собственному желанию».

Комментируя увольнения чиновников, глава региона заметил, что Кокшаров ещё в 2018 году пытался покинуть пост, однако в регионе были запущены процессы объединения территорий. Сейчас, когда поставленные задачи успешно выполнены, губернатор удовлетворил просьбу годичной давности.

Ковтун покидает свой пост и переходит в краевую структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности. На должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Ибрагимов, ранее замещавший должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края.

Должность вице-губернатора, курирующего территориальное развитие предложена, теперь уже бывшему депутату Заксобрания Пермского края Александру Борисову («Единая Россия»). На пленарном заседании 24 января он сложил досрочно свои полномочия.

По данным СМИ, «по собственному желанию» уволился начальник дополнительного образования, воспитания и молодежной политики минобрнауки Пермского края Дмитрий Жадаев. А увольнению предшествовали оперативные мероприятия (обыски) в министерстве.

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Отрыв дебаркадеров

Вечером 22 января в речном порту Перми от берега оторвались три дебаркадера. Один из них уплыть далеко не смог, поскольку охранник. Находившийся на борту, оперативно отреагировал и сбросил якорь. Два других неуправляемых судна начали двигаться в сторону коммунального моста. Когда их движение замедлилось, прошла операция по эвакуации трёх человек.

В ночь на 23 января движение на мосту пришлось приостанавливать. Из-за приближения судов к инженерному сооружению не исключалась возможность столкновения с одной из опор. 24 января в мэрии заявили об отсутствии угрозы, поскольку дебаркадеры остановились. Они врезались в льдину и вмёрзли. До моста оставалось примерно 200 метров.

В горадминистрации неоднократно проходили совещания, где обсуждались возникшая ситуация и варианты выхода из неё. Так, 25 января чиновникам представили план мероприятий и варианты швартовки судов. Варианты транспортировки зависят от ряда факторов, например, погоды, режима работы ГЭС, толщины льда. К операции могут привлечь восстановительный поезд и буксирное судно, сообщает издание «Коммерсантъ».

26 января планировалось провести мониторинг толщины льда на Каме. О начале транспортировки дебаркадеров пока нет информации. Всё это время (с 22 января) Пермь живёт в режиме повышенной готовности.

Между тем суда надо швартовать к берегу как можно быстрее. Лёд может повредить корпуса, откроется течь, и тогда дебаркадеры могут затонуть.

«Башню смерти» отдадут краю?

24 января Пермь посетил заместитель министра внутренних дел РФ Виталий Шулика. На итоговом заседании коллегии ГУ МВД России по Пермскому краю обсуждалось состояние преступности в регионе. По данным, озвученным в ходе мероприятия, с января по декабрь 2018 года количество зарегистрированных преступлений в Прикамье снизилось на 4,1% по сравнению с 2017 годом.

Как отметил глава ГУ МВД региона Михаил Давыдов, ещё пять лет назад Прикамье входило в десятку самых криминальных регионов России. Проделана огромная работа по искоренению криминогенности региона. Вследствие чего по итогам 2018 года регион улучшил свои позиции и занял 28 место.

Однако СМИ больший акцент сделали не на этих итогах, а на теме, которая обсуждалась Виталием Шуликой с губернатором Максимом Решетниковом. Речь шла о сделках с недвижимостью, в частности, о передаче в собственность края здания, которое сейчас занимает краевого ГУ МВД более известное как «башня смерти». Рассматривался вопрос строительства нового здания для пермской полиции. Оно может расположиться на площадке Товарного двора, которую не так давно регион приобрёл у железнодорожников.

Добавим, что сейчас главк полиции находится в здании, являющемся объектом культурного наследия регионального значения.

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Памятники за рубль

24 января на заседании Заксобрания Пермского края в первом чтении депутаты одобрили поправки, касающиеся объектов культурного наследия, которые находятся в плачевном состоянии. Изменения инициировал губернатор. Власть надеется восстановить памятники за счёт предпринимательского сообщества. Законопроект предполагает чисто символическую плату за аренду объектов культурного наследия с расчётом на то, что бизнесмены отреставрируют здания.

Планируется, что арендатор объектов культурного наследия будет определяться с помощью открытого аукциона. Минимальная начальная стоимость аренды составит 1 рубль в год.

На территории Пермского края около 1 тысячи объектов культурного наследия регионального значения, 23 объекта — в неудовлетворительном состоянии.

Когда документ примут окончательно, то власти предстоит провести колоссальную работу, чтобы заинтересовать предпринимателей льготной арендой. Как показывает практика в других регионах, с принятием закона не везде бизнес рвётся инвестировать в «убитые» исторические здания.

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Штраф для министра

На неделе информресурсы разнесли новость о том, что оштрафована министр образования Прикамья Раиса Кассина. Решение об административном наказании вынес Ленинский районный суд Перми. Иск подал владелец частного сада. Он считал, что получил незаконный отказ в предоставлении субсидии.

В свою очередь в министерстве заявили о веских основаниях. Помещения, где осуществлялись образовательная деятельность, находились под арестом. Комиссия по рассмотрению заявок на получение субсидии увидела в этом риск в отношении детей. Ведомство считает, что суд при вынесении решения подошел формально к составу административного правонарушения и не принял во внимание представленные обоснования решения минобра. Об этом сообщает издание «Местное время».

Добавим, что это уже не первый случай административного наказания для Раисы Кассиной. Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года свои претензии предъявило УФАС по региону. Сумма штрафа тогда составила 15 тыс. рублей.

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Женская прихоть

В конце недели интернет-сообщество всколыхнула запись, оставленная Еленой П. на персональной странице в соцсети. Женщина похвасталась приобретённым домашним питомцем — львёнком Тиффани. Отмечая достоинства животного, женщина предложила:

«Так что, если кому-то нужна фотосессия с этим чудом или просто хотите взять на пару часиков для общения и ярких эмоций — пишите в Директ». (Орфография и пунктуация сохранены).

СМИ сообщили подробности — Елена является супругой известного и богатого политика, депутата гордумы Перми.

В комментариях пользователи восторгаются львёнком и интересуются стоимостью «аренды» животного. Только однажды промелькнула тревога — не опасно ли дома держать дикого зверя. Ещё один пользователь сделал прогноз, что «поиграют и избавляться будут», это же лев.

Пермская зоозащитница Галя Море подчеркнула, что в декабре 2018 года в России ввели однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях и на садовых участках. Она считает, что львёнка надо отправить в реабилитационный центр, «животное уже не может жить на воле, но совершенно точно он должен жить в приемлемых условиях, а не в квартире».

«Друзья, пора перестать относится к животным, как к вещам или как к чему-то, с помощью чего можно развлечься. они точно также, как и мы с вами, хотят жить, а с этого года они защищены законом от жестокого обращения», — оставила запись на своей странице в соцсети Галя Море.

Пользователи интернета обсуждают экстравагантную прихоть жены депутата и обращают внимание не только на львёнка, но и на дом, в который попал зверь. Возникает ощущение, что оператор сознательно уводит камеру в сторону, чтобы показать всю роскошь дворца.