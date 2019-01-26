Это станет ему уроком: демократы США о приостановке Трампом «шатдауна»

Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Несмотря на то, что американский шатдаун прекращен временно, демократические сенаторы и конгрессмены уже празднуют победу. В своих твиттер-аккаунтах политические противники Дональда Трампа обсуждают произошедшее именно с позиции капитуляции президента.

«Итак, Трамп согласился ровно на ту сделку, которую отверг 35 дней назад. Какой провал. Мне так жаль, Америка», — пишет сенатор-демократ Крис Мерфи.

«Мы могли бы пройти эту сделку вчера или 22 декабря, и 800 000 рабочих могли бы сегодня получить зарплату. Вместо этого Дональд Трамп ждал, пока все не станет еще хуже», — считает сенатор-демократ Эд Марки.

«Какая патетика. Мы вернулись к тому, с чего начали. Спасибо, господин президент, за закрытие правительства и удержание 800 000 федеральных служащих в заложниках. Все впустую!», — говорит влиятельный сенатор Берни Сандерс.

«Персона №1 только что прекратила бесполезный шатдаун. В ближайшее время мы вновь откроем правительство. — пишет председатель Демократического собрания Палаты представителей Хаким Джеффрис. — Ни цента на его средневековую пограничную стену. Демократы-конгрессмены всегда будут жестко бороться за народ».

Демократические лидеры пока избегают деклараций о победе — спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не стала отвечать на вопрос, насколько ее недооценил президент, и уточнила, что «оптимистично» смотрит на результат переговоров следующих трех недель. В свою очередь лидер сенатского меньшинства Чак Шумер сказал журналистам, что демократы остаются «твердо против стены» и добавил, что надеется, что завершение процесса станет «уроком для Белого дома и для многих наших республиканских коллег», и шатдаун, вызванный политическими разногласиями, обречен на провал, принося стране только страдания, а объявившей его партии — огромные политические потери, цитирует сенатора NBC.

Как сообщало, Дональд Трамп приостанавливает «шатдаун», не добившись средств на стену с Мексикой. Работа правительства США будет возобновлена на три недели.

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