Лидер неприкасаемых Индии: грядущие выборы дадут шанс исправить ситуацию

Нью-Дели, , 11:13 — REGNUM Лидер партии индийских неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» (БСП) Маявати заявила, что грядущие выборы дадут шанс исправить положение, сложившееся в стране за последние годы. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», с соответствующим заявлением глава БСП выступила 25 января накануне Дня республики.

Маявати подчеркнула, что в течение 70 лет независимого развития Индии «ни одно правительство страны не соблюдало конституцию». По мнению лидера неприкасаемых, в противном случае руководству страны удалось бы решить проблемы бедности, неграмотности и безработицы. Глава «Бахуджан самадж парти» также выступила с критикой правящей «Индийской народной партии» (БДП). По мнению Маявати, правительство БДП «пренебрегло конституционными принципами и демократическими институтами» страны. Тем не менее, лидер неприкасаемых заявила, что граждане Индии могут исправить положение, грамотно распорядившись своим голосом на грядущих парламентских выборах.

Напомним, что «Бахуджан самадж парти» является одним из ключевых политических игроков в густонаселенном штате Уттар-Прадеш. Данный регионе представлен в нижней палате парламента максимальным числом депутатов — 80. БСП выступит на грядущих парламентских выборах в союзе с социалистической «Самаджвади парти». Всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.