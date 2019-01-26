Президент Индии: каждый гражданин имеет равные права на ресурсы страны

Нью-Дели, , 12:01 — REGNUM Президент Индии Рам Натх Ковинд заявил, что все граждане Индии равны и имеют одинаковые права на ресурсы своей страны. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением президент Индии обратился к нации 25 января накануне государственного праздника День республики.

Рам Натх Ковинд подчеркнул, что «в основе индийской модели демократии лежат три основных принципа: демократия, развитие и многообразие». Он отметил, что в Индии проживают представители различных этнических и религиозных общин, однако каждый гражданин Индии имеет полное право на все блага, которые им предлагает правительство страны. Президент страны заявил, что «разнообразие является сильной стороной индийской цивилизации и лучшим примером, который Индия могла показать миру».

Рам Натх Ковинд особо отметил успехи правительства Индии по созданию инклюзивного общества. Он подчеркнул, что ключом к процветанию страны является предоставление мужчинам и женщинам равных прав во всех сферах «от науки и искусства до спорта и военной службы».