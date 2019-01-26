Эксперт: «Турецкий поток» для Украины опаснее, чем «Северный поток — 2»

Киев, , 10:27 — REGNUM Эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирмансчитает, что для Киева ввод в строй газопровода «Турецкий поток» может быть гораздо опаснее, чем завершение строительства «Северного потока — 2». Об этом сегодня, 26 января, пишет газета «Новое время».

Гирман констатирует достаточна очевидные вещи. Он напоминает, что российский газ по «Северному потоку — 2», также как и по «Северному потоку — 1» будет идти в Германию и большая часть его объемов пойдет на нужды экономики этой страны. Если бы Россия запускала только один «Северный поток — 2» то ей все равно пришлось бы сохранить значительный объем транзита через украинскую газотранспортную систему.

Однако параллельно со строительством «Северного потока — 2» Россия строит и газопровод «Турецкий поток», по которому она сможет поставлять свой газ на Балканы, в Италию и даже Францию.

С вводом в строй двух этих газопроводов потребность в существовании украинской газотранспортной системы просто отпадет, отмечает Гирман.

При этом украинским властям так и не удалось добиться остановки строительства ни «Северного потока — 2», ни «Турецкого потока». Единственное, на что ещё рассчитывает Киев, это на введение новых антироссийских санкций со стороны США весной 2019 года. В Киеве надеются, что санкции заставят большинство евросоюзных компаний выйти из обоих энергетических проектов.