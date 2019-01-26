Правящая партия Индии БДП: Приянка Ганди вошла в политику для спасения муж

Нью-Дели, , 17:23 — REGNUM Высокопоставленный деятель правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Шивпракаш выступил с критикой назначения Приянки Ганди Вадра генеральным секретарем оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) в одном из ключевых штатов Индии — восточный Уттар-Прадеш. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Деятель БДП заявил, что Приянка Ганди Вадра всегда была вовлечена в политику, но не требовала официальных постов. Например, с 1999 года она вела агитационные кампании ИНК в Аметхи и Рай-Барели — избирательных округах Рахула и Сони Ганди, своих брата и матери. Шивпракаш утверждает, что официальное назначение генеральным секретарем «Индийского национального конгресса» потребовалось Приянке Ганди Вадра для того, чтобы защитить бизнесмена Роберта Вадру, своего мужа, от тюрьмы. По мнению деятеля БДП, теперь Приянка Ганди сможет заявить, что попытки арестовать ее мужа «политизированы» и направлены на оказание давления на руководство ИНК.

Роберт Вадра является известным индийским бизнесменом, который подозревается в махинациях с земельными участками и отмывании денег. Напомним, что с февраля 2019 года Приянка Ганди Вадра возглавит отделение ИНК в восточном Уттар-Прадеше. Ожидается, что ее популярность повысит шансы на победу «Индийского национального конгресса» на парламентских выборах в апреле-мае 2019 года.