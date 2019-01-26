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Индия допустит делегацию Пакистана к инспекциям ГЭС в долине Чинаба

Политика

Пакистан проведет инспекции ГЭС и дамб в долине реки Чинаб в рамках договора 1960 года о водах Инда

Нью-Дели, 26 января 2019, 12:34 — REGNUM  Правительство Индии допустит делегацию Пакистана к инспекциям в долине реки Чинаб. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Река Чинаб берет начало на территории Индии и на территории Пакистана впадает в реку Инд. Таким образом, Чинаб представляет особую важность с точки зрения обеспечения Пакистана водными ресурсами. Правительство Индии допустило Пакистан к проведению инспекций гидроэлектростанций и дамб в долинах реки Инд и ее притоков на индийской территории в рамках договора 1960 года о водах Инда.

Сообщается, что делегация из трех представителей министерства водных ресурсов Пакистана прибудет в Индию 27 января. Глава ведомства Фейсал Вада заявил, что предстоящая инспекция станет «большим прорывом в отношениях Индии и Пакистана».

Напомним, что в настоящее время страны находятся в процессе согласования технических характеристик новых индийских ГЭС «Пакал дул» и «Нижний Калнаи» в штате Джамму и Кашмир.

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Зарубежная хроника
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