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Рахул Ганди назвал премьера премьера Индии Моди «символом ненависти»

Политика

Председатель оппозиционного «Индийского национального конгресса» заявил, что если не остановить правящую партию во главе с Нарендрой Моди, то в стране начнется гражданская война

Нью-Дели, 26 января 2019, 18:12 — REGNUM  Председатель оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахул Ганди вновь выступил с критикой премьер-министра Индии Нарендры Моди. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», лидер ИНК назвал главу правительства «символом ненависти» и пообещал «свергнуть» правящую «Индийскую народную партию» («Бхаратия джаната парти» или БДП) на предстоящих парламентских выборах.

Рахул Ганди, выступая перед активистами ИНК на митинге в округе Рай-Барели, штат Уттар-Прадеш, заявил, что Нарендра Моди является «источником ненависти и вражды». По словам оппозиционного лидера, с приходом БДП к власти во многих регионах страны усилились межэтнические конфликты и противоречия: в Панджабе наблюдается противоборство сикхов и индусов, в то время как население Махараштры настроено против жителей Уттар-Прадеша и Бихара. Рахул Ганди подчеркнул, что если «Индийскую народную партию» не остановить, то однажды «индиец пойдет войной на другого индийца».

Напомним, что «Индийский национальный конгресс» и «Бхаратия джаната парти» являются основными соперниками на политической арене Индии. В настоящее время обе партии активно борются за симпатии электората в преддверии всеобщих парламентских выборов, которые пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.

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Зарубежная хроника
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