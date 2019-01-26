Рахул Ганди назвал премьера премьера Индии Моди «символом ненависти»

Нью-Дели, , 18:12 — REGNUM Председатель оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахул Ганди вновь выступил с критикой премьер-министра Индии Нарендры Моди. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», лидер ИНК назвал главу правительства «символом ненависти» и пообещал «свергнуть» правящую «Индийскую народную партию» («Бхаратия джаната парти» или БДП) на предстоящих парламентских выборах.

Рахул Ганди, выступая перед активистами ИНК на митинге в округе Рай-Барели, штат Уттар-Прадеш, заявил, что Нарендра Моди является «источником ненависти и вражды». По словам оппозиционного лидера, с приходом БДП к власти во многих регионах страны усилились межэтнические конфликты и противоречия: в Панджабе наблюдается противоборство сикхов и индусов, в то время как население Махараштры настроено против жителей Уттар-Прадеша и Бихара. Рахул Ганди подчеркнул, что если «Индийскую народную партию» не остановить, то однажды «индиец пойдет войной на другого индийца».

Напомним, что «Индийский национальный конгресс» и «Бхаратия джаната парти» являются основными соперниками на политической арене Индии. В настоящее время обе партии активно борются за симпатии электората в преддверии всеобщих парламентских выборов, которые пройдут в Индии в апреле-мае 2019 года.