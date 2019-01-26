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В афганской провинции Кандагар убит командир ИГИЛ*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению командира была проведена силами международной коалиции в Афганистане

Джелалабад, Афганистан, 26 января 2019, 10:44 — REGNUM  25 января официальные представители правительства провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной силами международной коалиции в Афганистане, был ликвидирован высокопоставленный командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Набикулла.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», силы международной коалиции нанесли авиационный удар при помощи беспилотного летательного аппарата по укрытию командира ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Чапархар провинции Нангархар.

По словам официальных представителей правительства провинции Нангархар, Кари Набикулла был одним из лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции. Он нес ответственность за организацию террористических атак и нападений на солдат Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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