В афганской провинции Кандагар убит командир ИГИЛ*

Джелалабад, Афганистан, , 10:44 — REGNUM 25 января официальные представители правительства провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной силами международной коалиции в Афганистане, был ликвидирован высокопоставленный командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Набикулла.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», силы международной коалиции нанесли авиационный удар при помощи беспилотного летательного аппарата по укрытию командира ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Чапархар провинции Нангархар.

По словам официальных представителей правительства провинции Нангархар, Кари Набикулла был одним из лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции. Он нес ответственность за организацию террористических атак и нападений на солдат Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

На данный момент официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.