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Талибы* назначили новым главой офиса в Катаре Муллу Барадара

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Новым главой политического офиса в Дохе стал сооснователь группировки Мулла Барадар

Кабул, 26 января 2019, 11:21 — REGNUM  Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало официальное заявление, согласно которому Мулла Абдул Гани Барадар был назначен новым главой политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара Дохе.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Мулла Барадар является одним из основателей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В октябре 2018 года он был выпущен из тюрьмы в Пакистане.

Мулла Барадар также назначен на пост заместителя лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам.

В заявлении сказано, что это решение было принято с целью эффективного проведения переговоров с США.

Ранее официальные представители правительства Афганистана заявили, что Мулла Барадар может сыграть ключевую роль в мирном процессе в стране.

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Зарубежная хроника
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