Талибы* назначили новым главой офиса в Катаре Муллу Барадара

Кабул, , 11:21 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало официальное заявление, согласно которому Мулла Абдул Гани Барадар был назначен новым главой политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в столице Катара Дохе.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Мулла Барадар является одним из основателей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В октябре 2018 года он был выпущен из тюрьмы в Пакистане.

Мулла Барадар также назначен на пост заместителя лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам.

В заявлении сказано, что это решение было принято с целью эффективного проведения переговоров с США.

Ранее официальные представители правительства Афганистана заявили, что Мулла Барадар может сыграть ключевую роль в мирном процессе в стране.