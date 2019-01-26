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Лидеры Японии и Франции обсудили будущее альянса Renault–Nissan

Политика

Премьер-министр Японии провел телефонную беседу с президентом Франции

Токио, 26 января 2019, 10:05 — REGNUM  25 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили будущее альянса ведущего японского автопроизводителя Nissan и французской автомобилестроительной корпорации Renault. По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», премьер-министр Японии назвал альянс между двумя компаниями «символом японо-французских отношений». «Необходим конструктивный диалог между управляющими Nissan и Renault относительно их совместного будущего», — добавил Абэ.

Стороны пришли к выводу, что будут ожидать обновления корпоративного управления в Renault, после которого, по их мнению, можно будет ожидать восстановления сотрудничества между двумя концернами после коррупционного инцидента с гендиректором Альянса Карлосом Гоном.

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Зарубежная хроника
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