Суббота, 26 Января 2019 года
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Израиль и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Политика

Стороны заключили соглашение на полях Всемирного экономического форума в Давосе

Иерусалим, 26 января 2019, 12:39 — REGNUM  Израиль заключил с Великобританией соглашение о свободной торговле. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, договоренность была достигнута в ходе встречи министра экономики Израиля Эли Коэна с министром международной торговли Великобритании Лиамом Фоксом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В ходе встречи министры обсудили возможное влияние Brexit на торговые отношения между двумя странами. Кроме того, министр Коэн и его британский коллега окончательно согласовали условия соглашения о свободной торговле.

По мнению главы израильского экономического ведомства, данное соглашение «ускорит, расширит и укрепит экономические отношения стран». Министр Фокс, в свою очередь, заявил, что за прошедший год Израиль «являлся одним из наиболее продуктивных и эффективных партнеров».

Стоит отметить, что торговый оборот между двумя странам составил в 2018 году около $13 миллиардов.

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Зарубежная хроника
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