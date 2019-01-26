Израиль и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле

Иерусалим, , 12:39 — REGNUM Израиль заключил с Великобританией соглашение о свободной торговле. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, договоренность была достигнута в ходе встречи министра экономики Израиля Эли Коэна с министром международной торговли Великобритании Лиамом Фоксом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

В ходе встречи министры обсудили возможное влияние Brexit на торговые отношения между двумя странами. Кроме того, министр Коэн и его британский коллега окончательно согласовали условия соглашения о свободной торговле.

По мнению главы израильского экономического ведомства, данное соглашение «ускорит, расширит и укрепит экономические отношения стран». Министр Фокс, в свою очередь, заявил, что за прошедший год Израиль «являлся одним из наиболее продуктивных и эффективных партнеров».

Стоит отметить, что торговый оборот между двумя странам составил в 2018 году около $13 миллиардов.