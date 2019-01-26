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Израиль развернул «Железный купол» над центром страны

Политика

Данная мера связана с нарастанием напряженности на северной и южной границах страны

Иерусалим, 26 января 2019, 10:08 — REGNUM  Израиль развернул дополнительную батарею системы ПРО «Железный купол» над агломерацией Гуш-Дан в центре страны. По сообщениям израильского информационного агентства Mako, данная мера связана с нарастающей напряженностью как на северной, так и на южной границах Израиля.

Решение об усилении мер безопасности в центре страны было принято после того, как в ночь с 23 на 24 января солдаты Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ), служащие на северной границе страны, подверглись обстрелу с сирийской стороны. Кроме того, эскалация конфликта ожидается и на южной границе Израиля — движение ХАМАС угрожает беспорядками и новой волной огненного террора.

Дополнительная батарея системы ПРО защитит агломерацию Гуш-Даш, в которую входит Тель-Авив и его пригород, города Ришон ле-Цион, Петах-Тиква и Герцлия.

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Зарубежная хроника
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