Либерман: премьер Израиля Нетаньяху «прогнулся» под ХАМАСом

Иерусалим, , 12:05 — REGNUM Власти Израиля приняли решение о передаче денег из Катара в Сектор Газа. Как сообщает израильский телеканал Arutz Sheva, одним из первых на данное решение правительства отреагировал бывший министр обороны Израиля и глава партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман. Политик в очередной раз обвинил действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в том, что тот идет на уступки движению ХАМАС.

«Недавно мы услышали «драматическую» новость от премьера Нетаньяху о прекращении передачи катарских денег активистам ХАМАС, — написал оппозиционный политик на своей официальной странице в социальной сети Facebook. — И казалось, что наконец-то глава правительства понял, что мы должны прекратить финансировать терроризм».

Однако, по мнению Либермана, данное решение было «решением на минуту». Бывший глава оборонного ведомства уверен, что Нетаньяху «прогнулся» под угрозами ХАМАСа, решив все же перевести деньги администрации в Газе.

«Лидеры ХАМАСа чувствуют себя в безопасности, пока израильское правительство пребывает в страхе», — подвел итог Либерман.

По последним сообщениям СМИ, «ХАМАС» отказался от денег Катара, сославшись на то, что не хочет участвовать в политических играх Израиля.