ХАМАС отказался получать деньги из Катара через Израиль

Иерусалим, , 10:41 — REGNUM Правительство Израиля дало разрешение на перевод денег из Катара в Сектор Газа. Однако руководство движения ХАМАС, находящееся у власти в Газе, отказалось получить очередной транш. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Решение о переводе денег было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после обсуждения данного вопроса с главами ключевых ведомств. Однако вскоре после сообщения из Иерусалима о размораживании транша, в Секторе Газа отказались получать $15 миллионов. Организация обосновала отказ тем, что не хочет становится «частью шантажа и театра избирательной кампании Израиля». Кроме того, руководство ХАМАС подчеркнуло, что беспорядки на границе с Израилем будут продолжаться.

Напомним, что деньги из Катара были предназначены для выплаты заработных плат государственным служащим Газы. Данный перевод в размере $15 миллионов стал бы уже третьим по счету.