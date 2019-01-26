Суббота, 26 Января 2019 года
11:56:03 МСК

Запад поддержал депутатов-перебежчиков македонской оппозиции

Политика

Послы Германии, Великобритании и Голландии встретились с группой перебежчиков от партии ВМРО, выступивших за переименование Македонии в Северную Македонию и ратификацию Преспанского соглашения

Скопье, 26 января 2019, 11:55 — REGNUM  25 января послы Германии, Великобритании и Голландии в МакедонииТомас Герберих, Рэйчел Галлоуэйи Вутер Пломп встретились с группой бывших депутатов македонской партии ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за народное единство — чье неожиданное решение выступить в поддержку Преспанского соглашения решило исход голосования о переименовании страны. Напомним, правящей коалиции не хватало восьми голосов для принятия соглашения.

После голосования эти восемь депутатов были исключены из партии и сформировали собственную «независимую» парламентскую группу.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ходе встречи западные дипломаты высказали решительную поддержку усилиям депутатов по продвижению реформ.

В ответ представители «независимой» группы заявили, что «будут решительно бороться за скорейшую интеграцию Македонии в ЕС и НАТО».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить