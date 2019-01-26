Запад поддержал депутатов-перебежчиков македонской оппозиции

Скопье, , 11:55 — REGNUM 25 января послы Германии, Великобритании и Голландии в МакедонииТомас Герберих, Рэйчел Галлоуэйи Вутер Пломп встретились с группой бывших депутатов македонской партии ВМРО-ДПМНЕ — Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за народное единство — чье неожиданное решение выступить в поддержку Преспанского соглашения решило исход голосования о переименовании страны. Напомним, правящей коалиции не хватало восьми голосов для принятия соглашения.

После голосования эти восемь депутатов были исключены из партии и сформировали собственную «независимую» парламентскую группу.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ходе встречи западные дипломаты высказали решительную поддержку усилиям депутатов по продвижению реформ.

В ответ представители «независимой» группы заявили, что «будут решительно бороться за скорейшую интеграцию Македонии в ЕС и НАТО».