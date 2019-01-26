Эво Моралес назвал политику США по Венесуэле интервенцией

Ла-Пас, , 05:53 — REGNUM Инициатива Вашингтона созвать заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле — это продолжение интервенции, сообщил президент Боливии Эво Моралес в Twitter.

«После провалившейся попытки назначить президента-марионетку, который был отвергнут вооруженными силами и суверенным народом Венесуэлы, США запросили заседание СБ ООН, чтобы продолжить свою интервенцию», — написал Моралес.

Президент Боливии подчеркнул, что народы стран Латинской Америки осуждают американское вмешательство в чужие дела.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон инициировал заседание по ситуации в Венесуэле в Совете Безопасности ООН. Американское руководство считает, что может, используя инструмент ООН, вмешаться в политику Каракаса.

Ранее американское руководство, а вслед за ним и страны, политически ориентированные на Вашингтон, признали президентом Венесуэлы самозванца — лидера венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назвавшего себя временно исполняющим обязанности президента Боливарианской республики.

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