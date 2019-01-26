Арестованы двое полицейских из Чехова по обвинениям в коррупции

Москва, , 05:45 — REGNUM Бабушкинский суд Москвы постановил арестовать двух полицейских из Чехова, которые подозреваются в получении взятки, сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство обвинения и постановил заключить под стражу обвиняемых Андрея Кузнецова и Александра Мазепы.

Ранее, 23 января, против них были возбуждены уголовные дела по подозрению в получении взяток. По данным следствия, начальник отдела по борьбе с оргпреступностью уголовного розыска ОМВД РФ по Чехову в декабре 2018 года получил взятку от местного предпринимателя.

Также в получении взятки подозревается старший инспектор ОМВД. По версии следствия, он получил взятку в размере 200 тысяч рублей от местного предпринимателя за общее покровительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января следователи задержали начальника ОМВД России по Чехову по подозрениям в незаконном обороте оружия. В рамках уголовного дела по фактам получения взяток у его подчиненных, у главы ОМВД РФ по городу Чехов был произведен обыск.

В ходе обыска следователи обнаружили пистолет ПМ со снаряженным магазином и спиленными номерными обозначениями на оружии.

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