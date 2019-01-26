Суббота, 26 Января 2019 года
05:35:28 МСК

Эксперт США назвал российский Ту-22М3М «смертельной угрозой»

Политика

Эксперт впечатлился боевыми возможностями российского бомбардировщика

Вашингтон, 26 января 2019, 04:52 — REGNUM  Боевые возможности модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М впечатлили старшего аналитика Национального института государственного управления США Марка Шнайдера. Об этом эксперт написал в статье для Военно-морского института Соединенных Штатов.

Шнайдер отметил, что российский бомбардировщик после модернизации может эффективно бороться как с наземными, так и морскими целями. Он подчеркивает, что Ту-22М3М оснащается сверхскоростными ракетами большой дальности и качественными российскими системами радиоэлектронной борьбы.

В качестве итога Шнайдер заявил, что Соединенным Штатам придется принимать во внимание боевые возможности российского бомбардировщика еще на протяжении 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года свое мнение по модернизированному российскому бомбардировщику Ту-22М3М (по классификации НАТО — Backfire) высказал американский журнал The National Interest. Эксперты издания отметили, что современная стратегия России, направленная на модернизацию сил ВКС, дает свои плоды.

Читайте ранее в этом сюжете: The National Interest оценил «смертоносный» Ту-22М3М

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить