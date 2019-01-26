США «помогут народу Венесуэлы», создав новую должность в госдепе

Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Новая должность создана в госдепе для «помощи народу Венесуэлы», сообщил журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Глава госдепа уточнил, что в новой должности спецпредставителя по Венесуэле утвержден Эллиотт Абрамс. Работа госдепа, отмечает Помпео, должна помочь венесуэльцам «полностью восстановить демократию».

Помпео возьмет с собой Абрамса на встречу Совета Безопасности ООН, посвященную венесуэльскому кризису. Заседание состоится 26 января.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором. Своих сограждан госсекретарь призвал не оставаться в Боливарианской республике.

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Американское руководство не признает законность президентства Мадуро, хотя он победил на выборах. Вашингтону «больше подходит» лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назвавший себя исполняющим обязанности президента и призвавший военных «встать на сторону народа».

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