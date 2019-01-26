МИД РФ рассказал о просьбе США помочь с повесткой для саммита с главой КНДР

Вашингтон, , 03:52 — REGNUM Соединенные Штаты запрашивали у России помощь в определении «верной повестки дня» для предстоящих переговоров с Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов после переговоров в Вашингтоне.

По его словам, США уже вовсю готовятся к проведению второй встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и рассчитывают, что эта встреча даст импульс для перехода разговоров о ядерном разоружении Северной Кореи в практическое русло.

В связи с предстоящим саммитом Соединенные Штаты обратились к России с просьбой «оказать содействие» в составлении верной повестки для предстоящих переговоров. По словам Моргулова, Россия готова оказать помощь Соединенным Штатам по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация американского президента Дональда Трампа планирует провести второй саммит лидеров США и КНДР в конце февраля 2019 года. В качестве потенциального места проведения встречи лидеров двух государств называется ряд городов Вьетнама.

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