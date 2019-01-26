Капитуляция Трампа: «Шатдауну» конец!

Иван Кузнецов, , 03:41 — REGNUM

25 января, на 36-й день «шатдауна» американского правительства президент США Дональд Трампа с гордостью заявил, что всем сторонам политического конфликта удалось заключить «сделку» и работа госаппарата вскоре будет восстановлена в полном объёме.

Законопроект, который будет в кратчайшие сроки принят обеими палатами конгресса и подписан президентом, будет предусматривать финансирование федеральных министерств и ведомств на три недели, до 15 февраля, а также охватит выплаты долгов по зарплате, накопленных в связи с «шатдауном». Какого-либо дополнительного финансирования стены на границе с Мексикой или пограничной службы как таковой в этом временном бюджете не предвидится.

Однако, президент «убеждён», что за 36 дней переговоров как республиканцы так и демократы убедились, что защита от нелегальной иммиграции чрезвычайна важна… и за грядущие три недели специальная двухпартийная комиссия законодателей из обеих палат конгресса выработает приемлемый для всех проект иммиграционной реформы.

Это выступление Трампа перед СМИ, не смотря на его несколько торжественный характер, на самом деле — капитуляция президента перед его политическими противниками.

Именно Трамп инициировал кризис и «шатдаун» своим требованием дополнительного, по сравнению с прошлыми годами, финансирования мер пограничной охраны. Именно ради будущих политических дивидендов от постройки стены на границе с Мексикой хозяин Белого дома пошёл на обострение и так непростых отношений с демократами и заодно создал ситуацию, заложниками которой оказались 800 тысяч государственных служащих.

«Бюджет и иммиграционную политику следует обсуждать по-отдельности» — такова с самого начала конфликта была позиция демократических лидеров. Именно к этому и пришёл в итоге «заваривший кашу» президент Трамп. Он не только не достиг изначально поставленной цели, по результатам кризиса он не добился абсолютно никаких результатов, чем полностью обесценил невзгоды, перенесённые госслужащими, а также усилия своих политических соратников.

И намёк на новый «шатдаун» в случае несоблюдения демократами договорённостей тут ничего не меняет. Ведь нельзя вести новую партию в шахматы точно также, как ту, которую ты только что проиграл. Да и на любителя ходить по знакомым граблям президент США совсем не похож.

Трамп начал грандиозную — на всю страну — политическую аферу и с треском ее провалил. Ключевую роль здесь, как представляется, сыграло ошибочное видение Трампом республиканской партии как своей прочной опоры, а не как своры голодных псов, готовых разорвать вожака при первом проявлении слабости. О том, как Марко Рубио и Майк Пенс виляют Трампом читайте здесь.

Ещё одним решающим фактором поражения президента стала очевидная невозможность финансирования стены через введение чрезвычайного положения. Да, Трамп заявлял, заявляет, и всегда будет заявлять что у него «есть все законные основания для введения» ЧП, но он «решил этого не делать». Но такое разрешение конфликта было бы компромиссом, позволяющим всем сохранить лицо, и все же ему Трамп предпочёл полный публичный провал. Единственное правдоподобное объяснение лежит на поверхности — вариант с ЧП на определенном этапе был забракован юристами Белого дома и остался в повестке только в силу полной неспособности Трампа публично признать, что он в чем-либо был неправ.

По ироничному стечению обстоятельств ровно такой же конфликт — по схеме «Трамп начинает и проигрывает» — но в меньшем масштабе произошёл совсем недавно между президентом и спикером палаты представителей Нэнси Пелоси по поводу обращения к народу под названием «Состояние Союза».

Начало положила Пелоси, которая в официальном письме попросила Трампа отложить запланированное на 29 января ежегодное обращение к нации «в связи с соображениями безопасности и «шатдауном». Трамп решил проигнорировать совершенно ясный намёк на то, что просьба это совсем и не просьба и ответил так же в письме, что с безопасностью проблем нет, «шатдаун» вообще ни при чем и он последует изначальному официальному приглашению и выступит из зала заседаний палаты представителей как положено по традиции. В свою очередь, Пелоси пришлось напомнить президенту, что она все ещё спикер палаты и имеет право попросту не допустить его в зал заседаний. Трамп тут же ответил гневным сообщением о том, что он рассмотрит альтернативные площадки для обращения к народу, что вызвало бурю возмущения в том числе среди консервативных республиканцев…

И уже вечером того же дня президент без какого бы то ни было плавного перехода изменил позицию и заявил, что выступит с речью о Состоянии Союза как и подобает по традиции из палаты представителей и после окончания «шатдауна».

Симметрия малого политического конфликта в Вашингтоне с большим кризисом затронувшим всю страну на лицо. Трамп «клюёт» на наживку из сопротивления «слабой» Пелоси и вскоре его подвешивают за жабры политической нецелесообразности и чрезмерного радикализма предлагаемых им мер.

Кроме урона репутации и рейтингу Трампа от поражений последних дней и просматривающейся за этими поражениями измены республиканских лидеров президенту, провал проекта «стена любой ценой» знаменует для Трампа ещё и весьма мрачный прогноз на второю половину его президентского срока. Конфликт вокруг бюджета, приведший к «шатдауну» — первый политический бой администрации президента с демократами в условиях новой политической реальности, в которой «левые» удерживают большинство в нижней палате парламента. Опыт этого противостояния послужит моделью для всех принципиально важных для обеих сторон законопроектов грядущих двух лет. И уже дважды оправдавшая себя схема — обострение до точки, где издержки для Трампа становятся невыносимы — будет использована демократами снова и снова.

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