Украинский журналист объяснил скандал в ПАСЕ: Это – нервы и чувства

Киев, , 02:55 — REGNUM Причиной агрессии в отношении российской журналистки Ольги Скабеевой в ПАСЕ стали в том числе «нервы» и «чувства», заявил толкнувший ее украинский журналист Сергей Сидоренко в Facebook.

По словам украинца, он «предельно тихий и мирный», но Скабеева довела его, а он «железный столб с диктофоном» и «тоже имеет нервы и чувства».

Сидоренко надеется, что с ним такая ситуация больше не повторится — если Скабееву больше не пустят в Совет Европы. То, что ее «пустили» — «вина» пресс-службы СЕ заявляет представитель украинской прессы.

Читайте также: «Надо брать с собой Валуева»: соцсети об инциденте со Скабеевой в ПАСЕ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сидоренко заявил, что за скандал со Скабеевой извиняться не будет. Во время выхода вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко к журналистам он оттолкнул и обругал Скабееву.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться