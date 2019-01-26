Лавров посетил Марокко и обсудил международное сотрудничество

Москва, , 02:57 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров закончил свой визит в Марокко, где провел встречу с королем Мухаммедом VI и главной МИД королевства Насером Буритой, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Сообщается, что на встречах основное внимание уделялось вопросам развития российско-марокканского сотрудничества. Затрагивались также и вопросы взаимодействия в культурной, туристической и образовательной областях.

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также договорились продолжать сотрудничество в сфере противодействия терроризму.

«У нас дружеские отношения, но мы дружим не против кого бы то ни было, а в интересах взаимной выгоды, продвижения по всем вопросам на основе баланса наших интересов», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января началось турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по странам Магриба. Первая встреча российского министра состоялась 24 января с руководством МИД Алжира. Затем Лавров отправился в Марокко, где провел встречи 25 января. После этого, 26 января, Лавров намерен посетить Тунис для переговоров.

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