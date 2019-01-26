Франция мобилизовала силовиков к очередной акции «жёлтых жилетов»

Париж, , 02:41 — REGNUM Полиция и жандармерия заканчивают подготовку к одиннадцатой акции протестов «жёлтых жилетов», намеченной на 26 января, заявил статс-секретарь МВД Франции Лоран Нуньес на совещании.

Он не назвал точную численность полиции, которая будет участвовать в обеспечении безопасности на протестной акции, однако не исключил возникновения массовых беспорядков.

Согласно его словам, к охране порядка будет привлечено не меньше полицейских, чем на предыдущие акции. Нуньес отметил, что увеличение численности правоохранителей, задействованных во время акции, касается не только Парижа, но и региональных центров.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января состоится очередная протестная акция «жёлтых жилетов» во Франции. В Париже намечены сразу две акции протеста, одна из которых состоится ночью. Лидер «жёлтых жилетов» Эрик Друэ призвал всех сочувствующих собираться на площади Республики в 17:00 по местному времени.

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