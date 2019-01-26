Стоун назвал расследование Мюллера политически ангажированным

Форт-Лодердейл, США, , 02:24 — REGNUM Экс-советник президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании Роджер Стоун отверг выдвинутые против него обвинения и назвал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера политически ангажированным. С таким заявлением Стоун выступил перед журналистами на выходе из здания суда в штате Флорида, сообщает CNN.

«Я заявил прямо, что не буду свидетельствовать против президента. Потому что в таком случае мне придется давать ложные показания против него», — заявил Стоун.

Он подчеркнул, что будет оспаривать свой арест в суде. По его мнению, ФБР разыграли «спектакль» с его арестом, хотя могло бы просто прислать ему повестку в суд или позвонить. Он считает, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» является политически ангажированным.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Форт-Лодердейле (штат Флорида) был задержан экс-советник предвыборного штаба Трампа Роджер Стоун. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам, среди которых — дача ложных показаний, подкуп свидетелей и создание помех правосудию.

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