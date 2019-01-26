В Молдавии началась парламентская кампания: на старте — 9 партий и блок

Кишинёв, , 01:43 — REGNUM В Молдавии 25 января официально стартовала избирательная кампания по выборам в парламент страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM, кампания продлится 30 дней, а выборы назначены на 24 февраля.

На данный момент Центризбиркомом по общенациональному округу зарегистрированы девять политических партий и один блок. Это Демпартия Молдавии, Партия социалистов, избирательный блок «ACUM» (Платформа DA и PAS), Партия коммунистов, движение «Антимафия», Национал-либеральная партия, партия «Народная воля» и Наша партия. Документы еще пяти партий находятся на стадии рассмотрения.

Парламентские выборы 24 февраля в Молдавии впервые пройдут по смешанной избирательной системе. 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 депутат — по одномандатным избирательным округам. Кроме того, в день выборов состоится консультативный референдум о сокращении числа депутатов со 101 до 61 и о возможности их отзыва с должности.

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