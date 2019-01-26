Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться

Киев, , 00:34 — REGNUM Украинский журналист Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву во время пресс-подхода вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко на полях ПАСЕ, заявил, что не намерен приносить извинения за свой поступок. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, Скабеева якобы «провоцировала» такое поведение и «влезала в прямой эфир». Он подчеркнул, что не отрицает того, что сам нарушил правила, но извинения приносить не намерен.

«Я покаялся и готов принести извинения? А вот тут, извините, нет», — добавил он.

Напомним, ранее в рамках заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проходил пресс-подход вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, в ходе которого украинский депутат Борислав Береза и журналист Сергей Сидоренко толкали российскую журналистку, когда она пыталась задать вопрос. Береза также оскорбил Скабееву.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что украинскому депутату Бориславу Березе необходимо принести извинения российской журналистке. Пользователи соцсетей посоветовали Скабеевой изучить несколько приемов боевого самбо или же брать с собой в такие поездки боксера Николая Валуева.

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