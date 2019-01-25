Посол России назвал «уткой» данные о «связанных с Кремлём» ЧВК в Венесуэле

Каракас, , 23:59 — REGNUM Посол России в Венесуэле Владимир Заемский назвал «очередной уткой» сообщения в СМИ о якобы прибывших в Каракас для обеспечения охраны президента Николаса Мадуро частных военных из России.

«Ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле я понятия не имею. Это очередная утка», — заявил дипломат РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что в Венесуэлу для поддержки Николаса Мадуро на днях было отправлено около 400 российских военных-контрактников, якобы «связанных с Кремлём» и «выполняющих секретные миссии для России».

При этом, как отмечалось в материале, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают такой информацией. Ответов на запросы от Минобороны России и министерства информации Венесуэлы агентство не получило.

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