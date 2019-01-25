Никол Пашинян о Карабахе и Венесуэле

Ереван, , 23:56 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян первый глава государства-члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который посетил штаб-квартиру Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 25 января в Москве он встретился с министрами ЕЭК, представил приоритеты Армянского председательства в Высшем экономическом совете ЕАЭС.

Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян назвал символичным тот факт, что Армения в этом году председательствует в высших органах Союза. А участие глав государств-членов ЕАЭС на встрече с Коллегией, по его словам, повышает международный имидж Евразийской экономической комиссии.

По мнению премьера Армении, за прошедшие годы ЕАЭС доказал свою состоятельность, и в этом немалую роль сыграла Коллегия ЕЭК благодаря своей ежедневной работе. В своем выступлении, озаглавленном «Обращение к главам государств-членов Евразийского экономического союза» Никол Пашинян сказал, что одним из ключевых интеграционных направлений ЕАЭС является энергетическая отрасль как основа создания равных условий конкуренции в отраслях экономики ЕАЭС, активно работать над реализацией программ формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка.

Важной, по мнению Пашиняна, является диверсификация евразийской транспортной инфраструктуры, которая станет стимулом для роста товарооборота внутри Союза и экспорта товаров на внешние рынки, а также для развития транзитных транспортных коридоров.

О «цифровой повестке» и общем энергорынке

В рамках реализации «Цифровой повестки» важно внедрение электронных сопроводительных документов в государствах-членах союза, создание электронной биржи труда и иных аналогичных платформ. Стоит отметить, что «цифровая повестка», о которой говорит Никол Пашинян, — то есть формирование цифровой экономики в рамках ЕАЭС, стартовала с началом армянского председательства в Коллегии и благодаря усилиям Тиграна Саркисяна стало новым и одним из ключевых горизонтальных направлений, затрагивающих все сферы интеграции. Премьер-министр подчеркнул, что «цифровая повестка» ЕАЭС должна стать одним из основных инструментом совершенствования Союза, повышения его эффективности и привлекательности, устранения административных, таможенных и торговых барьеров.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Никол Пашинян сказал, что год председательства — это очень маленький срок, чтобы успеть реализовать все задуманное, но интеграция — это продолжительный процесс и не надо останавливаться на достигнутом. Полной интеграции сегодня мешают внутреннее регулирование и «мы должны работать над устранением этих барьеров».

Премьер Армении подчеркнул, что цены на энергоносители прямо влияют на себестоимость продукции, которая производится в странах Союза. Поэтому целью должно стать развитие промышленности и сокращение зависимости от импорта. В продолжение темы важности создания общего энергетического рынка и решение такого вопроса как ценообразование на энергоресурсы в рамках ЕАЭС премьер-министр Армении сказал, что в 2019 году цены на газ для потребителей Армении не повысятся. В течение года правительство будет стараться решить вопрос с «Газпромом» в рамках ЕАЭС, так как речь идет об общем экономическом пространстве, следовательно, это наилучший формат.

Молдавия, Венесуэла, Армения…

Отвечая на вопросы журналистов о перспективах расширения ЕАЭС Никол Пашинян обратил внимание, что на сегодня пока что никаких конкретных переговоров о присоединении к Союзу новых членов не ведется. Однако в 2018 году Молдавия получила статус наблюдателя в ЕАЭС, то есть она наиболее близка к членству. «Но это еще зависит от внутриполитической ситуации в стране, ведь в феврале намечаются парламентские выборы и после этих выборов станет понятно, как будут развиваться отношения между Евразийским союзом и Молдавией», — сказал он. При этом Никол Пашинян напомнил, что в свое время сам голосовал против вступления Армении в ЕАЭС. А после, когда занял пост главы государства, посчитал, что резкие развороты могут навредить стране.

«Сегодня факт остается фактом — Армения — член Евразийского экономического союза. Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы делать Евразийский экономический союз более эффективным. То же касается и ОДКБ. То есть мы делаем все, чтобы членство Армении в Евразийском экономическом союзе было более эффективным, полезным и перспективным», — подчеркнул он.

События в Венесуэле, по мнению Никола Пашиняна, который сам возглавил страну, как считается, в результате революции — после многодневных уличных протестов, не могут быть сопоставимы с событиями в Армении. Все что происходило в армянской столице, как заявил Пашиняна, соответствовало букве закона и обошлось без жертв. На первый взгляд события в Венесуэле, в понимании армянского премьера, не имеют ничего общего с их же Конституцией. Тем не менее он подчеркнул, что любое решение, которое будет принято в этой стране должно быть приемлемым для народа Венесуэлы.

«Карабахцы меня не выбирали»

Конечно же, Никола Пашиняна также спросили, о чем так долго он говорил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе и к чему они пришли в результате переговоров. Премьер Армении ответил просто: никаких итогов нет, потому что они и не предусматривались. Это было неофициальное общение. «Мы просто говорили, и я, и президент Алиев, говорили о восприятии этой проблемы нашими народами», — пояснил Пашинян.

Считая неэтичным пересказывать все, о чем говорилось на встрече, тем не менее Пашинян признался, что разговор проходил в рамках его публичных заявлений, его позиции.

«Я неоднократно говорил, что могу представлять на переговорах Республику Армения и не могу представлять Республику Арцах по той простой причине, что граждане Нагорного Карабаха не участвовали в выборах в Армении, то есть они меня не выбирали. Они выбирают своего президента, у них есть свое правительство свой парламент. По этой причине я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха», — вновь повторил он.