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В Йемене шестеро гражданских и пятеро солдат подорвались на минах

Политика

Два взрыва произошли с разницей в несколько минут

Аден, Йемен, 25 января 2019, 23:24 — REGNUM  Шестеро гражданских и пятеро военнослужащих «правительственной коалиции» подорвались на двух минах в йеменской провинции Байда, 25 января передает агентство Associated Press.

По свидетельству очевидцев, в числе погибших гражданских лиц один ребенок. Два взрыва произошли с разницей в несколько минут — военные подорвались на мине, когда попытались оказать помощь пострадавшим от первого взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Йемене при транспортировке обезвреженных мин подорвались пятеро саперов международной группы по разминированию MASAM.

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