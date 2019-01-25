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Несколько самолетов-разведчиков приблизились к границам России

Политика

Полеты самолетов-разведчиков стран военного блока НАТО у российских границ стали регулярными

Москва, 25 января 2019, 22:35 — REGNUM  Сразу два самолета-разведчика военного блока НАТО приблизились к границам Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Вблизи Кубани и Крыма в небе над Черным морем был замечен самолет-разведчик RC-135V ВВС США с бортовым номером 64−14 841. Этот самолет-разведчик вылетел с авиабазы «Суда-Бей» в Греции. Самолет-разведчик несколько раз обогнул полуостров Крым и даже дозаправлялся в воздухе с помощью Boeing KC-135 Stratotanker с бортовым номером 57−260, который вылетал с авиабазы «Милденхолл» в Великобритании.

Другой самолет-разведчик RC-135V с бортовым номером 64−14 844 вылетел из Великобритании, и летал у границ Калининградской области. В этом же районе был замечен патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Одновременно с этим был зафиксирован шведский самолёт радиоэлектронной разведки GIV SP с бортовым номером 102 003.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние годы самолеты-разведчики военного блока НАТО регулярно приближаются к границам России.

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