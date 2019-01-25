Порошенко ввёл в действие засекреченное решение СНБО по военному положению

Киев, , 22:33 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в действие засекреченного решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), принятого по итогам введения в стране военного положения. Об этом 25 января сообщает пресс-служба украинского президента.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018 года «Об итогах введения военного положения на Украине» (прилагается, тайно)», — говорится в документе.

Этим же указом Пётр Порошенко возложил контроль за исполнением решения на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Напомним, в конце декабря на Украине прекратило действовать военное положение, которое было введено сроком на один месяц после инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. Военное положение действовало в десяти областях, прилегающих к российской границе, а также в Азово-Керченской акватории.

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