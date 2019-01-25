Терпите или умрите: депутатам Госдумы подсказали реакцию на оскорбление

Москва, , 21:17 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов дал универсальный совет парламентариям, что делать, чтобы уважали, и как реагировать на оскорбления, передает корреспондент ИА REGNUM. Совет он дал в ходе обсуждения пакета законопроектов, запрещающих распространение информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.

«Дорогие представители, и не знаю там, из органов власти, откуда угодно, вы просто-напросто не давайте повода неуважительно к вам относиться. Вот тут ведь написано: неуважение к обществу, к государству. Ну можно государство, извините, уважать после того, как официально признаётся, что более 20 млн живут ниже уровня бедности?» — заявил накануне в ходе пленарного заседания Иванов.

«А товарищ, который сегодня не приехал (речь идет об авторе инициатив, члене Совфеда Андрее Клишасе, он должен был докладывать инициативы), говорит: я вам пришлю всем фотографии миллионов своих часов, 9 тысяч квадратных метров дворец и так далее. За что уважать такое государство?» — продолжил выступление парламентарий.

«И тут с трудом можно сдерживаться, чтобы в приличной форме высказывать своё неуважение. Поэтому, дорогие мои, если вы хотите, чтобы про вас не писали ничего или говорили только хорошее, действуйте по пословице: умрите — и тогда про вас ни слова не скажут. А в противном случае, пока мы живы и что-то делаем, российские граждане имеют право нас критиковать и высказывать неуважение в любой форме», — подчеркнул Иванов.

Пакет законопроектов Госдума приняла в первом чтении большинством голосов. Инициативы получили положительный отзыв правительства.