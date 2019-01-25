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Медведев обсудил с Пашиняном вопросы торгово-экономического сотрудничества

Политика

Встреча состоялась по просьбе армянской стороны

Медведев обсудил с Пашиняном вопросы торгово-экономического сотрудничества
Иллюстрация:  primeminister.am

Москва, 25 января 2019, 21:11 — REGNUM  Находящийся с рабочим визитом в Москве премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьеры обсудили ряд вопросов повестки армяно-российских стратегических отношений, касающихся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также совместных программ по разным направлениям.

Премьер-министры Армении и России отметили важность продолжительного наращивания объемов торгового оборота и выразили уверенность, что в результате продолжительных усилий правительств двух государств оно получит новый импульс.

Никол Пашинян и Дмитрий Медведев коснулись также других аспектов армяно-российского взаимодействия.

Пресс-служба правительства России в свою очередь сообщает, что встреча состоялась по просьбе армянской стороны.

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Армяно-российские отношения
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