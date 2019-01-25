Медведев обсудил с Пашиняном вопросы торгово-экономического сотрудничества

Москва, , 21:11 — REGNUM Находящийся с рабочим визитом в Москве премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, премьеры обсудили ряд вопросов повестки армяно-российских стратегических отношений, касающихся двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также совместных программ по разным направлениям.

Премьер-министры Армении и России отметили важность продолжительного наращивания объемов торгового оборота и выразили уверенность, что в результате продолжительных усилий правительств двух государств оно получит новый импульс.

Никол Пашинян и Дмитрий Медведев коснулись также других аспектов армяно-российского взаимодействия.

Пресс-служба правительства России в свою очередь сообщает, что встреча состоялась по просьбе армянской стороны.