Госдеп США рекомендовал американским гражданам покинуть Венесуэлу

Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Власти США рекомендуют американским гражданам, находящимся в Венесуэле, покинуть территорию этой страны. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США в Twitter.

«Гражданам Соединённых Штатов, проживающим или путешествующим по Венесуэле, следует серьёзным рассмотреть возможность выезда из страны», — заявляют в Госдепартаменте.

В сообщении подчёркивается, что правительство США в настоящее время «имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи американским гражданам в Венесуэле». Уточняется, что коммерческие авиарейсы из Венесуэлы в США остаются доступны.

Напомним, 23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя временно исполняющим обязанности главы республики.

В тот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Соединённые Штаты в организации попытки госпереворота в стране, заявил о разрыве дипломатических отношений между Каракасом и Вашингтоном и предписал американским дипломатам в течении 72 часов покинуть территорию Венесуэлы.