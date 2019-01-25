Почему Сорос возмущается Си Цзиньпином?

Владимир Павленко, , 21:14 — REGNUM

Известный либеральный провокатор и финансовый экстремист Джордж Сорос, тесно связанный с кланом Ротшильдов, выступая на давосском форуме, набросился на китайского лидера Си Цзиньпина, обвинив его в том, что он является главным оппонентом и врагом «открытого общества».

Констатировав наличие между США и КНР «холодной войны», Сорос призвал Дональда Трампа не ограничиваться в отношении Поднебесной «лозунгами», а всячески осложнять ей жизнь, подвергать давлению, опираясь при этом на поддержку союзников. А не душить их своими «атаками», памятуя о том, что «холодная» война очень быстро может превратиться в «горячую», и их помощь и участие потребуются.

В этом эмоциональном выбросе потока сознания легко угадываются как минимум три сюжета. Первый, лежащий на поверхности, связан с американским президентом. Много ли времени минуло с тех пор, как Сорос, «возмущенный» победой Трампа на выборах 2016 года, публично объявил ему «войну», заявив, что не остановится до тех пор, пока тот не покинет «неправильно» доставшееся ему президентское кресло.

Сорос тогда изо всех сил подыгрывал антитрамповским амбициям европейских лидеров, которые, подзабыв об ограниченности своего суверенитета и возомнив себя не массовкой вассалов, а «равновеликими» хозяину Белого дома «игроками», ударились с ним во фронду. Плясали тогда европейцы под дудку тех же Ротшильдов, которым Трамп не понравился потому, что они ставили на Хиллари, или это Сорос попытался угадать настроения хозяев денег, на которые проворачивал свои знаменитые аферы, — история умалчивает.

Но прошло некоторое время, и очертания реальности стали проступать из тумана. Попав под американские тарифные санкции вместе с Пекином, европейские лидеры начали формировать с ним ситуативный альянс, скрепленный прошлогодними поездками премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Берлин, а затем в Париж.

Сорос же в этой ситуации, опять-таки непонятно, играя за Ротшильдов или отыскивая себе самостоятельное надежное место в сложных и рискованных раскладах, бросился апеллировать к «ненавистному» Трампу. Причем уже не с ультиматумами, а с доносом на китайского лидера и, следовательно, на изменивших с ним Вашингтону европейцев. О том, попал он в резонанс с теми же Ротшильдами на этот раз или сыграл на свой страх и риск — много времени не пройдет, как узнаем.

Вот и его прежний «ротшильдовский» партнер Джим Роджерс, перебравшийся в Сингапур и уверенный, что вкладываться нужно в Восток, а не в Запад, в последние годы не раз пренебрежительно высказывался о Соросе, считая, что тому «изменил» безошибочный прежде «нюх».

Так что констатируем: подобная суета магнатов и финансовых воротил, обычно оберегающих цену своим словам и поступкам, как часть репутации, — видимо, не от хорошей жизни. Отсюда и подобные заявления «на злобу дня», расчет которых, в общем-то, понятен: «дунул в струю» — глядишь, Трамп и заметит. И что-нибудь напоследок «обломится».

Второй сюжет — то самое «открытое общество», которое Сорос в своем заявлении старается столкнуть с Си Цзиньпином. Известно ведь, что Сорос — не кто иной, как эпигон автора этого термина — австрийского философа Карла Поппера, который придумал концепцию «открытого общества» как мостик к другой концепции — тоталитаризма, единственный смысл которой — в лукавом «приравнивании» коммунизма к фашизму. Сорос, учившийся в фабианской Лондонской школе экономики, черпал свои взгляды из лекций преподававшего там Поппера.

Но если Поппер делал упор не на самом «открытом обществе», которое видел суммой атомизированных индивидов, изживших любой коллективизм и коллективные формы самовыражения — от семьи до государства, а на его врагах (название книжки — «Открытое общество и его враги»), то Сорос уперся именно в «открытое общество». Как таковое.

И в своих рассуждениях попытался спаять его внутренними экономическими, сиречь спекулятивными, интересами и мотивацией, в то время как Поппер понимал, что «атомы» объединяются только под внешней угрозой. И иллюзий в том, что в по-настоящему «открытом обществе» может отыскаться альтернатива господству принципа «человек человеку — волк», никогда не питал. Не отыщется!

В этом смысле Сорос грязнее и циничнее Поппера и перещеголял своего «учителя» тем, что пытается возвести в «морально-нравственный» идеал тот чистоган, в котором даже его «учитель» не увидел ничего, кроме голого интереса. Если под этим углом зрения посмотреть на его нынешние инсинуации в адрес Си Цзиньпина, то «враг открытого общества» в том смысле, который вкладывает в него соответствующая концепция, — это комплимент.

Ибо только в противостоянии «открытому обществу», не выживающему без внешних врагов из-за отсутствия коллективных внутренних скреп, сохраняется шанс избежать неизбежной в атомизированном социуме и мире войны всех против всех. И представляется, что, нападая на современный Китай под управлением КПК, Сорос на самом деле расписывается в несостоятельности собственных взглядов. Ибо пытается замаскировать крах самой идеи «открытого общества», которая с ее императивом индивидуализма проигрывает глобальное соревнование китайскому императиву коллективизма.

А еще, в крайнем пределе своего старческого интеллектуального стриптиза, расписывается в лукавстве «тоталитаризма», оказавшегося неспособным поставить знак равенства между коммунизмом и фашизмом потому, что фашизм — это индивидуалистическое, капиталистическое «открытое общество», уходящее в прошлое, а коммунизм — синоним устремленного в будущее коллективизма. Будь сегодня жив Поппер, он бы такого «ученичка» по головке за такие мыслительные упражнения точно бы не погладил.

И третий сюжет. Коль скоро упомянутый Дж. Рождерс, повернувшись к бывшему партнеру Соросу пятой точкой, зовет инвесторов на Восток, то возникает главный во всей этой истории вопрос — о том, куда глядят Ротшильды? Ведь сколько мнений — столько спекуляций, в которых одни «исследователи» по одним конспирологическим «основаниям» судачат о ставке главных мировых олигархов на Китай, а другие по другим таким «основаниям» — что эта ставка себя не оправдала, и Китай от них «отвязался». Как на самом деле?

На самом деле очень похоже, что в ход пущен известный принцип «двух рук и одной головы», и Роджерс с Соросом, если угодно, — как раз те самые «руки», заочная полемика которых призвана обвести Поднебесную вокруг пальца, затянув ее в олигархические тенета. Но если дело действительно обстоит таким образом, то Сорос, следовательно, из «страшного и ужасного» разорителя государств и «обрушивателя» их валют превратился в траченную молью куклу, которая «в процессе представленья создает впечатление, будто пляшет сама по себе». То есть не ведет борьбу, а сотрясает воздух, имитируя некий процесс и меняя полюса своих пристрастий натурально по команде.

Если так, и Китай научился лавировать между разводящими его «руками», то вряд ли по зубам он и «голове». Да и сама «голова» это понимает и, не испытывая иллюзий по поводу результативности коллективного «рукоблудия», ставит перед собой весьма ограниченные, отнюдь не глобальные цели. Не поменять что-то в мировом раскладе в свою пользу реально, а лишь натравить его субъектов, коими являются США с Трампом и Китай с Си Цзиньпином, друг на друга, облегчив собственное положение, ухудшающееся пропорционально росту внутренних проблем в Европейском союзе.

Не исключено, что и Brexit в эти дни «затормозил» на берегах Темзы именно потому, что у заказчиков этого шоу нет уверенности в надежности китайского «транзита» пресловутого «мирового центра» из Нью-Йорка и Вашингтона в Лондон. И если этот проект, вслед за конституционной реформой 2018 года в КНР, учредившей в стране собственную концептуальную власть, откладывается, то и Brexit, без которого Pax Britanica 2.0 попросту не состоится, форсировать незачем.

Именно так, как на лакмусовую бумажку, а точнее, как на аэродромный колпак-флюгер на столбе, указывающий направление и силу ветра, и надо, на наш взгляд, смотреть на жалкие соросовские потуги. Воистину «раньше были времена, а теперь мгновения…».