Маттео Сальвини назвал Совет Европы «балаганом»

Рим, , 18:28 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы в докладе о ситуации в Италии выразила свою озабоченность «ростом расистских, ксенофобских и антицыганских настроений, в том числе выражаемых публично», передает Ultima Voce в пятницу, 25 января.

Одновременно с этим уполномоченный орган ответа Европы по борьбе с торговлей людьми, проанализировав первые итоги применения «декрета Сальвини» об ограничении нелегальной миграции в Италии, подверг критике и документ, и сложившуюся ситуацию, отмечает Il Fatto Quotidiano.

В ответ вице-премьер Маттео Сальвини на своей странице в Facebook написал, что Совет Европы не обращает никакого внимания на реальные нарушения законов, к примеру, в Турции, «которая не выглядит маяком демократии и прав человека». По словам вице-премьера, критику со стороны Совета Европы, «этого бессмысленного и дорогостоящего балагана», он воспринимает в качестве награды.

Сторонники Сальвини отмечают, что если кто-то в данной ситуации и является расистом, так это не итальянские министры, которые борются с незаконным бизнесом по доставке в ЕС мигрантов под видом беженцев, а те, кто такому бизнесу потворствуют. То же касается и «антицыганских настроений»: нынешняя итальянская власть вводит цыган в легальное поле и работает над их переселением из бараков в жилые дома.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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