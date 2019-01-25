Снос памятника Суворову в Киеве: «Все видят убожество духа и скудость ума»

Киев, , 18:11 — REGNUM На Украине продолжают обсуждать снос памятника полководцу Александру Суворову, который состоялся 24 января.

Напомним, что памятник Суворову стоял во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (это учебное заведение до 1998 года носило имя Суворова), а после сноса глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал фотографии этого процесса, сопроводив их глумливой подписью: «Суворов — на выход. Деколонизация на марше».

«Действия «кириленко-вятровичей» (имеется ввиду вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, отвечающий за культуру — ред.), уничтожающих историческое и культурное наследие Украины, наносят непоправимый вред и стране, и ее имиджу на мировой арене», — заявил прессе сегодня, 25 января, председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Пещерный националист Вятрович напомнил о себе новыми «героическими свершениями»: в столице демонтирован памятник великому полководцу Александру Суворову. Призвав Суворова «на выход», Вятрович — маниакальный борец с памятниками — в очередной раз продемонстрировал убожество духа и скудость ума», — отмечает Медведчук.

Впрочем, убежден политик, когда русофобия и маниакальная ненависть ко всему, что хоть отдаленно связано с Россией, становится идеей фикс, другого ждать не приходится.

«У Вятровича, который живет по принципу «разрушим до основанья, а затем…», декоммунизация — это не просто навязчивая идея, это диагноз», — отметил председатель Политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«Самое ужасное, что такие вот кириленко-вятровичи, уничтожающие историческое и культурное наследие под одобрительные возгласы и ритуальные пляски ура-радикалов, наносят непоправимый вред и Украине, и ее имиджу на мировой арене», — подчеркнул Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января на рассмотрение Киевской горадминистрации внесли петицию с призывом оставить в столице Украины памятник Александру Суворову, она появилась на сайте КГГА. Однако в итоге было объявлено, что петицию не поддержали достаточное количество человек, поэтому инициатива была отвергнута.