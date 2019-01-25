Военных Зимбабве обвиняют в массовых изнасилованиях

Хараре, , 19:11 — REGNUM Правозащитные организации обвиняют военных Зимбабве в продолжающихся арестах, избиениях и изнасилованиях гражданских лиц после акций протеста, 25 января передает агентство Associated Press.

«Мы получили очень тревожные сообщения о ряде случаев, когда женщины были изнасилованы сотрудниками сил безопасности», — сообщила журналистам представитель Human Rights Watch на юге Африки Дева Мавхинга.

По словам представителя HRW, «правительство не предприняло никаких внятных действий, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил преступления».

«По необоснованным обвинениям задерживались дети в возрасте 11 лет. Власти должны немедленно прекратить это беспощадное подавление», — заявил журналистам директор Amnesty International в Южной Африке Депросе Мучена.

Согласно заявлению Amnesty International, правозащитной организации также поступали свидетельства об избиениях и изнасилованиях со стороны военных. Десятки лидеров гражданского общества, оппозиционных деятелей и активистов скрываются, опасаясь за свою жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января военные жестоко подавили акции протеста в Зимбабве — в Хараре и Булавайо погибли 12 человек, десятки протестующих получили ранения, сотни были арестованы.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва 22 января осудил насилие в отношении гражданских лиц. Военные выступили с заявлением, что все насильственные действия после 22 января совершали «самозванцы», намеренные дискредитировать армию.

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