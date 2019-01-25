Журналисты прочли по губам диалог Меркель и Конте при выключенном микрофоне

Рим, , 18:10 — REGNUM Итальянские журналисты прочли «по губам» диалог при выключенном микрофоне между премьер-министром страны Джузеппе Конте и канцлером Германии Ангелой Меркель на Давосском форуме, передает Affari Italiani в пятницу, 25 января.

Конте рассказал о том, что в одной из двух правящих партий коалиционного правительства, «Движении 5 звезд», «страдают» от того, что уступают в социологических рейтингах коллеге по коалиции Маттео Сальвини и его «Лиге» уже почти 10% голосов (26% против 35%).

В связи с этим в «Движении» изучают темы, работа по которым могла бы им помочь во время кампании по выборам в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, добавил также премьер-министр.

Контекст этого фрагмента разговора Конте и Меркель не вполне ясен, однако премьер-министр, по-видимому, объяснял канцлеру причину недавних заявлений или решений той части правительства, которая представляет «Движение».

На национальных выборах в марте 2018 года «Движение» набрало 33% голосов, «Лига» — 17%. Уже после выборов коалиционное правительство нарастило совокупный рейтинг с 50 до 60%, но если Сальвини свой рейтинг удвоил (по разным подсчетам он составляет от 31 до 36%), то «Движение» часть своего рейтинга утратило (в настоящее время — около 26−27%).