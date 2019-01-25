Елизавета II высказалась о выходе Великобритании из Евросоюза

Лондон, , 18:09 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II сделала заявление относительно выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Заявление королевы Елизаветы II транслировал сегодня, 25 января, телеканал CNN.

Королева призвала своих подданных уважать различные позиции по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза и постараться найти точки соприкосновения.

«Поскольку в современную эпоху мы находимся в поиске новых решений, я, например, предпочитаю проверенные рецепты, такие как уважение различных точек зрения и друг друга, объединение усилий в поисках общих позиций, а также способность не упускать из виду ситуацию в целом», — сказано в заявлении Елизаветы II.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза ухудшается. До сих пор парламент Великобритании не одобрил план по выходу Соединенного Королевства из ЕС, который премьер-министр Тереза Мэй согласовала с евробюрократами. Данный план предусматривает существенные выплаты со стороны Лондона в пользу Брюсселя.