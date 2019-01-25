Ситуацию в Венесуэле можно решить мирно и через референдум — мнение

Москва, , 18:55 — REGNUM В той ситуации, которая сейчас сложилась в Венесуэле, её президент Николас Мадуро проявил удивительные качества, одно из которых — спокойствие. Об этом 25 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил член высшего совета политической партии «Единая Россия» Владимир Плигин.

«Ни один объективный источник не говорит о том, что есть жертвы и что они появились в результате действий властей Венесуэлы, — сказал Плигин. — Также хочу обратить внимание на 233-ю статью конституции Венесуэлы, которая даёт очень широкий спектр возможностей для мирного изменения власти или для того, чтобы действующий президент Венесуэлы сложил с себя свои полномочия. Одно из них — это публичный референдум. Меня очень расстраивает — международный порядок превращается в абсолютно непредсказуемую ситуацию. Каждый начинает действовать, реагируя на конкретные факты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам государственного секретаря США Майка Помпео и генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, «время переговоров с режимом Николаса Мадуро прошло».

На внеочередном заседании совета ОАГ Помпео и Альмагро единодушно объявили, что переговоры с Мадуро отныне нецелесообразны: ему лишь остаётся уйти в сторону и тем самым «облегчить процесс возвращения Венесуэлы к демократии».

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