Рим, , 17:56 — REGNUM Ряд итальянских политиков и общественных деятелей выступили с осуждением действий США в венесуэльском политическом конфликте, сообщает Affari Italiani в пятницу, 25 января.

Один из лидеров правящей партии «Движение 5 звезд» Алессандро Ди Баттиста отметил, что, «не будь Путина», США уже могли бы осуществить вооруженное вторжение в Венесуэлу, причем этот вариант по-прежнему не полностью исключен.

«Что бы вы ни думали о Путине, вы должны признать, что сильная Россия крайне важна для мира во всем мире», — сказал Ди Баттиста.

Дело не в том, чтобы поддерживать или не поддерживать Николаса Мадуро, а в том, чтобы предотвратить превращение Венесуэлы в южноамериканскую Ливию, добавил политик: «Это стало бы еще большей трагедией для населения. Путин это понимает. Макрон, очевидно, нет».

В своей колонке в том же издании политический философ Диего Фузаро, в свою очередь, отмечает, что негативная роль США в событиях в Венесуэле совершено очевидна. «Какая народная революция? Это путч, организованный США», — гласит заголовок заметки.

Причиной негативного отношения Вашингтона к Мадуро автор считает противостояние последнего «звездно-полосатой глобализации». Фузаро также отмечает, что Мадуро небезупречен, но поддерживать следует именно его, и «Путин в очередной раз действует в правильном направлении».