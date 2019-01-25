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Боевики снова атаковали миротворцев ООН в Мали

Политика

Погибли двое миротворцев из Шри-Ланки, несколько человек получили серьезные ранения

Бамако, 25 января 2019, 17:53 — REGNUM  Террористы атаковали конвой миротворцев ООН в Мали (МИНУСМА), погибли двое бойцов миссии, 25 января передает агентство Associated Press.

По сообщению пресс-службы МИНУСМА, атака произошла в районе Дуэнца региона Мопти в центральном Мали. Погибли двое миротворцев из Шри-Ланки, несколько человек получили серьезные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января на севере Мали также были атакованы миротворцы ООН. Погибли 10 участников миссии из Чада, ранения получили 25 человек.

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Миротворческие миссии
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