Боевики снова атаковали миротворцев ООН в Мали

Бамако, , 17:53 — REGNUM Террористы атаковали конвой миротворцев ООН в Мали (МИНУСМА), погибли двое бойцов миссии, 25 января передает агентство Associated Press.

По сообщению пресс-службы МИНУСМА, атака произошла в районе Дуэнца региона Мопти в центральном Мали. Погибли двое миротворцев из Шри-Ланки, несколько человек получили серьезные ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января на севере Мали также были атакованы миротворцы ООН. Погибли 10 участников миссии из Чада, ранения получили 25 человек.

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