За что воронежским чиновникам выплатили премии?

Воронеж, , 17:39 — REGNUM В Воронежской области разгорается новый скандал вокруг премий чиновникам. На этот раз в его центре оказался глава региона, который, согласно информации, опубликованной рядом СМИ, подписал распоряжение о выплате себе, а также ряду подчиненных премии.

Премии, сообщил 24 января «Блокнот Воронеж», были назначены «за выполнение «особо важных и сложных заданий» по организации визита экс-губернатора, ныне вице-премьера РФ Алексея Гордеева 14 декабря 2018 года». Всего премии были назначены 29 чиновникам. Согласно данным опубликованного документа, главе региона, его заместителю Виталиюй Шабалатову, а также зампредам Виктору Логвинову и Сергею Честикину были назначены премии в размере месячного оклада. Далее премии распределили от «месячного денежного содержания» до «должностного оклада и ежемесячных выплат». В самом документе размеры премий не фигурируют, но журналисты сделали выводы об их внушительных размерах на основании данных о доходах чиновников за 2017 год. О другом документе сообщил «Коммерсантъ-Воронеж»: согласно распоряжению о премировании чиновников за реализацию проекта «Современное государственное управление» бонус получили 18 чиновников. В целом, отмечает издание, в 2018 году первые лица правительства региона получали премии несколько раз.

Корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области, комментируя ситуацию вокруг выплат, сообщили, что все решения о премировании госслужащих в правительстве региона принимаются «исключительно на основании закона и строго в пределах фонда оплаты труда». Более того — никаких дополнительных средств на премии не выделяется, заверили в пресс-службе, при этом выплата премий осуществляется всем служащим: и руководителям, и рядовым сотрудникам.

«Несмотря на то, что законодательство о государственной службе не ограничивает размеры премий, а закон «О персональных данных» не позволяет озвучить конкретные размеры выплат, подчеркиваем, что они значительно ниже цифр, фигурировавших в материале одного из СМИ», — добавили в пресс-службе.

«Основанием для премирования являются высокие результаты служебной деятельности, включая проработку управленческих решений федерального уровня, которые принимаются по итогам визита в регион руководителей правительства Российской Федерации и имеют стратегическое значение для социально-экономического развития Воронежской области. Выплата может быть приурочена к подведению итогов квартала или года. С 2018 года в рамках проекта «Современное государственное управление» внедряются новые подходы к мотивации госслужащих и выплате премий. Основу данного подхода составляет установленная для всех высших должностных лиц и подразделений государственных органов система показателей результативности и эффективности деятельности», — пояснили в пресс-службе облправительства.

Отметим, что за последнее время это уже второй скандал вокруг выплат чиновникам правительства Воронежской области. В начале октября совсем недавно вступивший в должность губернатора Александр Гусев вынужден был объяснять выплату своему заместителю Юрию Агибалову «23 окладов» при увольнении и последующее его восстановление в должности. Впрочем, тогда выяснилось, что речь идет не о 23 окладах, а о 23 единовременных выплатах (по 11 тыс. рублей каждая), которые предусмотрены законодательством региона при увольнении, а Агибалов действительно в итоге уволился. Сам губернатор и в октябре, и позже, на пресс-конференции в декабре, назвал ситуацию «управленческой ошибкой», добавив, что данная ситуация дала ему возможность «принимать решения полностью самостоятельно, прежде всего в кадровых вопросах».

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Добавим, что средний уровень заработной платы по региону по последним данным Воронежстата составил 30,6 тыс. рублей. Средняя зарплата за тот же период, в январе-ноябре 2018 года, в сфере госуправления зафиксирована специалистами на уровне 36 тыс. 270 рублей.

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