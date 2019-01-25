Власти Венесуэлы полностью контролируют ситуацию – посольство РФ

Москва, , 17:35 — REGNUM США пытаются навязать Венесуэле свою точку зрения, но пока их усилия не увенчались успехом. Об этом 25 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал советник-посланник посольства РФ в Венесуэле Алексей Середин.

«Мы как люди, которые изнутри видят эту ситуацию, должны отметить, что действия властей свидетельствуют о том, что они полностью контролируют ситуацию в стране, — сказал Середин. — Вчера, 24 января, было выступление министра обороны, который от лица командования и всех вооружённых сил и от личного состава подтвердил верность армии закону, конституции и избранному президенту. Было сделано заявление губернатора штата Миранда (это тот штат который расположен центральной части страны), который также выступил от имени всех губернаторов страны в поддержку президента. И сам президент выступал в Верховном суде и подтвердил, что он полностью контролирует ситуацию в стране. Конечно же, оказывается сильное давление извне. США пытаются навязать свою точку зрения, но пока такие усилия, надо сказать, весьма наглые, не дают результата».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам профессора кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслана Костюка, политические противники президента Венесуэлы ориентированы на разрыв как с нынешней схемой социально-экономического развития Венесуэлы, так и с внешнеполитической.

Также отметим, что 23 января в Венесуэле произошла попытка государственного переворота, на улицах происходят столкновения представителей конфликтующих сторон. Самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо признали США и латиноамериканские страны из «группы Лимы». Мексика и Уругвай выбрали нейтралитет и призыв к мирному урегулированию конфликта. Действующее правительство президента Николаса Мадуро поддерживают Россия, Турция, Китай, Куба, Боливия.

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