Киев, , 16:58 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко признался, что перестал видеть дома свою жену Марину, после того как она занялась открытием центров инклюзивного образования в украинских областях. Соответствующее заявление Порошенко сделал 25 января.

«Больших соревнований в том, какая область будет пилотнойне было. А уже потом, через год, начались настоящие соревнования, потому что я перестал видеть Марину дома. Она начала ездить по областям, открывать. Раньше никто не знал, что такое ИРЦ (инклюзивный ресурсный центр), что такое инклюзивное образование никто не знал, что такое инклюзия никто не знал. Это был тот крест, который мы тянули еще с советских времен. Потому что советские времена и инклюзия — вещи, которые не сосуществуют. Сегодня инклюзивное образование — приоритет и глав областных государственных администраций, и органов местного самоуправления», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что в бюджете Украины заложено финансирование для дополнительного создания в стране до 700 инклюзивных центров.

«Хочу покаяться, четыре года назад, и я не знал, что это такое, но был привлечен. 3,5 года я ложусь и встаю с этим словом. Это первый приоритет первой леди. Мы продемонстрировали, что можно сделать за такой небольшой промежуток времени. Сегодня вы можете увидеть реальные результаты работы по её внедрению… Напомню, что речь идет о детях, которым раньше было полностью недоступно школьное пространство, обучение и взросление в кругу сверстников. Была искусственная изоляция. Представьте, ребенок был вынужден проводить свою жизнь в четырех стенах. Сегодня более 14 тыс. детей с особенными потребностями обучаются в детсадах и школах. Это наши юные сограждане, которых мы уберегли от страданий, от жизненных трагедий», — пояснил Порошенко.

Кроме того, Марина Порошенко отметила, что по состояния на 2019 год на Украине «фактически каждая четвертая школа внедряет инклюзивные принципы образования».

«В Украине почти 87% детей с особыми образовательными потребностями были изолированы от обучения в общеобразовательных заведениях… Они не имели шансов стать успешными, как например, Стив Джобс, Альберт Эйнштейн, Ник Вуйчич или как наши чемпионы параолимпийской сборной», — сказала Порошенко.

Как сообщалось ранее, на Украине каждая школа может стать инклюзивной. Это означает, что родители могут отдать ребенка с особыми образовательными потребностями учиться в общеобразовательную школу, а школа не может им отказать. Учебное заведение должно создать для ребенка все необходимые условия. Внедрением инклюзивного образования занимается Марина Порошенко, председатель Фонда Порошенко.

«Сегодня около 44 000 украинских детей имеют особые образовательные потребности. Все они — граждане Украины, и государство должно о них заботиться. За два года нам удалось привлечь к инклюзивному образованию 12 тыс. детей с особыми образовательными потребностями — и это большое достижение. Но мы не собираемся останавливаться. Наша цель, чтобы каждый ребенок, который способен учиться в инклюзивной среде, смог в полном объеме реализовать свое право на образование», — сказала Порошенко.

Напомним, в бюджете на 2019 год на финансирование Фонда Порошенко заложен 1 млрд. грн. (36 млн. долл.).