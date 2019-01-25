Работники аэропортов США: шатдаун «беспрецедентно» повысил риск в полетах

Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Профсоюзы, представляющие пилотов, бортпроводников и авиадиспетчеров США, выступили с предупреждением, что остановка работы правительства создала «беспрецедентный» уровень риска в полетах, сообщает 25 января The Washington Examiner.

«Мы испытываем растущую озабоченность по поводу безопасности наших членов, наших авиакомпаний и путешествующих граждан в связи с закрытием правительства, — говорится в совместном заявлении лидеров союза, — это уже самое долгое отключение правительства в истории Соединенных Штатов, и конца этому не видно. В нашей не расположенной к риску отрасли мы не можем даже рассчитать уровень риска, который в настоящее время имеет место, или предсказать черту, за которой сломается вся система. Это беспрецедентно».

Работники отметили, что за последний месяц большинство их коллег не были отправлены в неоплачиваемый отпуск, но в течение этого срока они перегружены работой. Большинство федеральных работников, чья работа связана с безопасностью или охраной труда, обязаны работать, даже если им не платят, включая большинство госслужащих, занимающихся вопросами безопасности полетов. Тем не менее, новые работники не нанимаются, а существующие вынуждены работать сверхурочно, чтобы восполнить недостаток, говорят профсоюзные лидеры.

«Штатное расписание наших объектов управления воздушным движением уже находится на 30-летнем минимуме, и контролеры способны поддерживать эффективность и пропускную способность системы только за счет сверхурочной работы, включая 10-часовые дни и 6-дневные рабочие недели на многих из самых загруженных объектов нашей страны, — сообщают они. — из-за шатдауна [ Федеральное авиационное управление] заморозило набор и закрыло свою учебную академию, поэтому нет никакого плана по заполнению критической потребности в персонале».

Также отмечается, что некоторые работники, чьи рабочие места не связаны с непосредственными проблемами безопасности, были отправлены в отпуск, и их отсутствие оказывает негативное влияние.

Как сообщалоИА REGNUM, 24 января Сенат США отклонил два законопроекта от представителей обеих партий Соединенных Штатов, направленных на прекращение временной приостановки правительства. Оба законопроекта не смогли найти в Сенате необходимое количество голосов для их принятия.