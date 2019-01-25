Столтенберг: На Совете РФ — НАТО обсуждали инцидент в Керченском проливе

Брюссель, , 16:54 — REGNUM Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на прошедшем заседании Совета Россия — НАТО одной из главных тем стала украинская провокация в Керченском проливе. Об этом Столтенберг заявил журналистам сегодня, 25 января, по итогам заседания Совета России — НАТО, которое состоялось в Брюсселе.

По словам Столтенберга, украинская провокация в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, а также задержание украинских моряков российскими пограничниками с применением силы были одной из основных тем на заседании Совета Россия — НАТО.

«Инцидент в Керченском проливе, использование Россией силы в отношении украинских кораблей и задержание моряков были одной из основных тем нашей встречи», — сказал Столтенберг.

Также он уточнил, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

Кроме того Столтенберг уточнил, что те меры, которые Североатлантический альянс примет в случае прекращения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), будут «вымеренными».